“Meglio tardi che mai. Il commissariamento di Fratelli d’Italia da parte della premier Meloni ha solo un difetto: doveva essere fatto prima. Il partito in Sicilia ha fatto già troppi danni, specie nel settore del turismo, con il caso See Sicily che abbiamo denunciato in tutti i modi, Corte dei conti compresa, e per il quale aspettiamo ancora che si faccia il doveroso dibattito in aula che richiediamo da tempo. Lo schiaffo di Meloni a Messina e compagni però non basta. Schifani, ora, dia un seguito all’epurazione avviata da Roma, tolga il Turismo dalle mani di FdI, la Sicilia non potrà che ringraziare”.

