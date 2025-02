Sciopero magistrati – Parodi, presidente ANM, a 24 Mattino su Radio 24: sciopero a difesa Costituzione non di una casta

“Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini. È tutto fuorché una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio”. Lo ha detto il presidente dell’Anm Cesare Parodi a 24 Mattino su Radio 24 a proposito dello sciopero di oggi dei magistrati.

Pm condizionato dai poteri forti è rischio concreto

“Che ci possa essere in prospettiva una mutazione genetica del pubblico ministero, che il pm possa essere condizionato dai poteri forti è un rischio concreto. E questo sarebbe l’aspetto più negativo per i cittadini comuni “. Così il presidente dell’Anm Cesare Parodi a 24 Mattino su Radio 24 parlando delle ragioni dello sciopero di oggi dei magistrati . “Temiamo la rivisitazione del ruolo del pm che oggi è una grande garanzia per tutti i cittadini, libero di verificare i fatti a 360 gradi. Rinunciare a questa garanzia sarebbe molto grave” ha aggiunto il presidente dell’Anm a Radio 24.