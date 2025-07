MIGRANTI, LOREFICE (M5S): FACILE PARLARE DI BLOCCO NAVALE DA STANZE DEL POTERE

ROMA, 13 lug. – “È facile parlare di blocchi navali risolutivi dalle stanze dei palazzi del potere. È molto più difficile affrontare con responsabilità una realtà così complessa, che richiede umanità, organizzazione, rispetto per i territori e per chi arriva. Il governo Meloni continua a inseguire propaganda e slogan, mentre Lampedusa viene lasciata sola ad affrontare un flusso continuo che non è solo un suo dossier. La militarizzazione dell’isola non è la soluzione. L’assenza di una strategia seria sull’accoglienza non è più tollerabile. L’indifferenza verso i lampedusani e le loro difficoltà è inaccettabile. Serve un piano strutturato, un’azione europea vera, una visione a lungo termine.”

Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, che il 10 e 11 luglio è stato impegnato in una due giorni di incontri sull’isola con altri 13 parlamentari 5 Stelle.