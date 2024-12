Don Baldo Reina nominato cardinale da Papa Francesco 

“ Io Baldassare Reina, Cardinale di Santa Romana Chiesa, prometto e giuro di rimanere, da ora e per sempre finché avrò vita, fedele a Cristo e al suo Vangelo, costantemente obbediente alla Santa Apostolica Chiesa Romana, al Beato Pietro nella persona del Sommo Pontefice Francesco e dei suoi successori canonicamente eletti; di conservare sempre con le parole e con le opere la comunione con la Chiesa cattolica; di non manifestare ad alcuno quanto mi sarà stato affidato da custodire e la cui rivelazione potrebbe arrecare danno o disonore alla Santa Chiesa; di svolgere con grande diligenza e fedeltà i compiti ai quali sono chiamato nel mio servizio alla Chiesa, secondo le norme del diritto. Così mi aiuti Dio onnipotente.”

Con il giuramento, l’imposizione dello zucchetto e della berretta cardinalizia, la consegna dell’anello e l’assegnazione del titolo quale segno di partecipazione alla sollecitudine pastorale del Papa nell’Urbe, mons. Baldo Reina è stato creato Cardinale.

Nell’imporre la berretta il papa ha detto al neo cardinale: “Rossa come segno della dignità del Cardinalato, a significare che dovete essere pronti a comportarvi con fortezza, fino all’effusione del sangue, per l’incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa.”

Auguri al cardinale Baldo Reina, possa nel suo servizio alla Chiesa, come ha chiesto Papa Francesco ai 21 nuovi cardinali, creati nel Concistoro di oggi, essere testimone di fraternità, artigiano di comunione, e costruttore di unità, fuggendo dalla tentazione di dividersi e di lasciarsi “abbagliare dal fascino del prestigio, dalla seduzione del potere, da un entusiasmo troppo umano per nostro Signore”.

In ph. frame dalla diretta televisiva TV2000/Vatican Media.

Fonte: https://www.lamicodelpopolo.it/