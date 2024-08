Jus Scholae. Pellegrino (FI) “Inopportuna l’idea di seduta straordinaria dell’ARS”

“Pur comprendendo lo spirito con cui l’on. Burtone ha proposto di fare una seduta dell’ARS per approvare una legge voto sullo Jus Scholae, credo che tale proposta non sia oggi opportuna, sia nel merito sia nel metodo.

Il ricorso alle leggi voto, come per altro già fatto anche in questa legislatura dall’Assemblea, è più che legittimo quando si vuole sollecitare e stimolare un dibattito finalizzato all’approvazione di una nuova norma nazionale.

E’ di tutta evidenza che in questo momento, grazie all’iniziativa di Forza Italia, proprio il tema dello Jus Scholae è al centro del dibattito politico nazionale, sia fra le forze politiche sia in termini parlamentari, ed una legge voto regionale rischierebbe di apparire del tutto ultronea.

Anche per questo motivo credo che la proposta non sia corretta nel merito. Credo infatti che l’Assemblea abbia altre priorità cui dedicare le proprie energie, soprattutto per supportare il lavoro del Governo su alcune importanti emergenze che si stanno affrontando, prima fra tutte quella della siccità con le sue ricadute dirette e indirette sui diversi settori chiave della nostra economia.

Su questo come su altri temi fondamentali è indispensabile che si concentrino i lavori parlamentari alla ripresa di settembre, evitando di disperdere l’attenzione e le energie su temi che, per quanto importanti, restano comunque di competenza esclusiva del Parlamento nazionale.”Lo dichiara Stefano Pellegrino, Presidente dei deputati regionali di Forza Italia, commentando la proposta avanzata dall’on.le Giovanni Burtone di convocare una seduta straordinaria dell’Assemblea regionale per approvare una legge voto al parlamento nazionale sullo Jus Scholae.