Beni confiscati e ruolo del Terzo Settore. AUSER torna a sollecitare la restituzione dei beni alle comunità

Si svolgerà domani alle 17 nel “giardino del benessere” (in Viale Resurrezione 78 a Palermo) una nuova iniziativa di AUSER Palermo e AUSER Sicilia dal tema. SONO BENI COMUNI – beni confiscati e ruolo del Terzo Settore”.

Il convegno si aprirà coi saluti del Presidente AUSER Palermo Vincenzo Cangemi, cui seguirà l’introduzione di Giuseppe Romancini della Presidenza di Auser Sicilia.

Giorgio Scirpa, Presidente Regionale di AUSER SICILIA animerà e coordinerà la “tavola rotonda” cui sono stati chiamati a partecipare il Sindaco di Palermo Roberto La Galla, Cosimo Antonica dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, Emilio Miceli Presidente del Centro Pio La Torre, Fausto Melluso di ARCI Palermo, Peppe Montemagno Portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia, Carmelo Pollichino di LIBERA Palermo, Mario Ridulfo Segretario Generale CGIL Palermo, gli Assessori Comunali al Bilancio, Beni confiscati e Politiche Sociali Brigida Alaimo e Rosy Pennino, il Presidente Commissione Regionale Antimafia ARS Antonello Cracolici.

Le conclusioni sono state affidate ad Enrico Piron della Presidenza Nazionale di AUSER.

In Italia ci sono 21.297 beni immobili in gestione e di questi 8583 in Sicilia (il 40,30%) e 19.904 beni destinati (di cui 7727 in Sicilia) ovvero il 38,82% molti di questi immobili restano inutilizzati.

Una parte perché inutilizzabile ma la gran parte perché ancora troppo farraginosa la procedura per l’assegnazione.

Auser con questa ennesima iniziativa intende riproporre l’esigenza di rendere disponibile per il Terzo Settore questi beni che (come dimostra l’esperienza del “giardino del benessere” che è appunto un bene confiscato alla mafia e in concessione ad Auser dal Comune di Palermo) possono diventare luoghi di socialità, di sviluppo, di benessere.