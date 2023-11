Eurojackpot: centrato in provincia di Torino un “5+0” da quasi 83 mila euro

ROMA – La fortuna sorride alla Germania, dove è strato centrato un “5+2” da oltre 35 milioni di euro nel concorso EuroJackpot di martedì 31 ottobre 2023, la cui combinazione è stata 6 15 21 34 48 Euronumeri 1 e 5.

Nell’ultima estrazione, da segnalare anche tre “5+1” da 392.365,30 euro, centrati in Germania (2) e Finlandia (1). Inoltre, riporta agipronews, sono stati otto i “5+0” centrati, dal valore di 82.978,40 euro l’uno: uno di questi è stato centrato a Bollengo, in provincia di Torino, presso la Tabaccheria Ceresa in via Statale, 81. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio ripartirà da 10 milioni di euro.

