On. Ida Carmina M5S: “Bellissima notizia: la Commissione Bilancio ha dato parere favorevole al mio emendamento sull’aeroporto ad Agrigento! Andiamo avanti verso il traguardo di un’opera strategica ed essenziale per il territorio”  

L’On. Ida Carmina del M5 comunica con grande soddisfazione una bellissima notizia per il territorio agrigentino in tema di struttura aeroportuale in quanto la Commissione Bilancio, di cui fa parte, ha esitato favorevolmente l’emendamento che introduce l’art.8 bis finalizzato alla realizzazione dell’aeroporto nel nostro territorio. Il tutto inserito all’interno del Decreto Sud che andrà in Aula per la votazione definitiva la prossima settimana.

E’ un passo enorme che mette una netta accelerazione alle procedure per la realizzazione dell’aeroporto. Infatti dopo l’approvazione del Decreto Sud, è previsto uno step temporale preciso in maniera che l’area Centro Sud Meridionale, comprendente la Provincia di Agrigento, d’intesa con la regione siciliana, entro i 120 giorni dall’entrata della presente disposizione di legge, può presentare al Ministero delle Infrastrutture, un progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi necessari per la realizzazione dell’aeroporto, corredato dall’analisi costi-benefici, ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità finanziaria dell’opera e delle infrastrutture ad esso collegato. Le Amministrazione interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Andranno fatti ulteriori passi, la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, verrà riconosciuta in una Legge dello Stato Italiano. Certamente andranno fatti ulteriori passaggi ma chi ben comincia è alla metà dell’opera e noi siamo determinati.

Cosi la deputazione nazionale agrigentina è concorde ed intende continuare questa battaglia di modernizzazione e di riconoscimento del diritto alla mobilità finora negato per mancanza di forza e volontà politica. I tempi cambiano e la politica siciliana sta facendo quadrato sulle necessità improrogabili del territorio e sulla sua fame di infrastrutture, a partire dall’aeroporto, una struttura essenziale per lo sviluppo e strategica, che cambierà il volto della parte centro meridionale della nostra isola.

