SINALP – PALERMO SPLENDORE E CRISI DI UNA CITTA’

Il Sinalp dopo aver contestato il deleterio ed inconcludente quinquennio del sempreverde Sindaco Orlando, ha apprezzato la candidatura a Sindaco del Rettore On. Roberto Lagalla.

Si pensava che voltare radicalmente pagina con una nuova amministrazione, avrebbe permesso alla Città di Palermo di dare una svolta generale ad un metodo di gestione abusato ede ormai in piena crisi.

Subito dopo l’insediamento della nuova Giunta, come Sinalp, abbiamo chiesto un incontro per poter evidenziare alcune criticità risolvibili con costi non proibitivi.

Nell’incontro avuto abbiamo proposto alcune soluzioni per ridare “vita” a via Roma, ridandole nuovamente il ruolo di arteria trainante del centro storico.

Abbiamo chiesto di eliminare il vincolo di superficie, previsto nel Piano Commerciale del Centro Storico, per il rilascio delle licenze commerciali e ridare slancio al territorio, slancio che avrebbe anche limitato la trasformazione di via Maqueda in un “suq” di bancherelle che limitano fortemente il transito dei turisti e dei palermitani, e non permettono ai turisti di apprezzare a pieno le bellezze di Palermo

Si è discusso della gestione degli alloggi pubblici e delle notevoli morosità che insistono a carico della comunità.

Abbiamo chiesto e proposto soluzioni per la riqualificazione delle periferie che purtroppo si stanno trasformando in veri e propri ghetti, liberando gli edifici abbandonati e rendendoli realmente fruibili per la popolazione e contestualmente dando lavoro ai nostri giovani che stanno tutti fuggendo verso altre regioni.

Abbiamo parlato anche delle società ex municipalizzate e della mancanza di una strategia di controllo di queste aziende che purtroppo sono allo sbando e con una pianta organica “vecchia” e senza alcuna formazione e qualificazione, necessarie per poter affrontare i notevoli cambiamenti sociali che colpiscono tutti i cittadini.

Abbiamo invitato la Giunta appena insediata a snellire l’iter burocratico, sempre nel massimo rispetto delle regole, per la trasformazione delle unità catastate come uffici, in abitazioni, per ridare nuovo impulso economico alla Città.

Abbiamo chiesto di poter partecipare alla stabilizzazione dei tanti lavoratori precari che ingrossano la pianta organica del Comune, mai formati e qualificati.

Abbiamo “sommessamente” suggerito che la Giunta Comunale vigilasse con maggior attenzione e inflessibilità sulle tante e troppe “negligenze” della pubblica amministrazione comunale che i cittadini lamentano.

Avevamo dato anche la disponibilità del nostro Comparto lavoratori immigrati, di mettere a disposizione degli uffici dell’Anagrafe, un nostro delegato sindacale, a titolo gratuito, per fare da “filtro” tra i dipendenti comunali ed i tanti lavoratori stranieri presenti in città.

Purtroppo le nostre proposte, al di là delle solite frasi di rito, non sono state prese minimamente in considerazione.

Ci rendiamo conto che Palermo vive di mille emergenze ed il Sindaco è costretto giornalmente ad inseguire l’emergenza di turno per tamponare la crisi strutturale della Città.

Ma i cittadini non hanno votato per un Sindaco che insegue le “emergenze”.

I cittadini vogliono una città che “funzioni” veramente, una città che sappia programmare ed investire per una crescita continua dei servizi.

Vogliono una Città dove la mattina non ci si svegli con la spazzatura davanti alla porta di casa.

Vogliono che le aziende municipalizzate funzionino, che i dipendenti di queste grandi aziende svolgano correttamente il loro servizio e non vogliono ascoltare in TV la notizia che ben 101 dipendenti erano i c.d. “furbetti del cartellino”.

Questi “signori” che si sono arrogati il diritto di truffare un’azienda pubblica, se l’accusa dovesse risultare vera, vanno licenziati. Hanno distrutto l’immagine di una intera città che oggi si ritrova su tutti i mezzi di comunicazione ed i social esistenti, come esempio di malagestione e malversazione.

Caro Sindaco On. Roberto Lagalla, affronti a testa bassa tutte le criticità di Palermo e dia veramente a questa città un segnale di cambiamento, ed avrà al suo fianco anche il Sinalp.

