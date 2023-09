Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana. Commemorazione del Magistrato Rosario Livatino

Il giorno 21 settembre, alle ore 9:30, presso l’Auditorium dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, si terrà un seminario per commemorare il Magistrato Rosario Livatino, assassinato il 21 settembre 1990 mentre, alla guida della propria auto, si recava in Tribunale.

Il seminario “Governo del Territorio e Potestà Legislativa Regionale”, partendo dalla tesi di perfezionamento discussa dal Beato Livatino appena 6 mesi prima di essere ucciso, in diritto Urbanistico presso la Scuola di Perfezionamento in Diritto Regionale dell’Università di Palermo, analizzerà l’evoluzione che ha subito la potestà legislativa in materia della Regione Siciliana.

Il seminario commemorativo vedrà, dopo i saluti dell’On. Elena Pagana, Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, dell’Avvocato Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, gli interventi della Prof. Maria Immordino, componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del dott. Antonio Balsamo, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, del prof. Guido Corso, emerito di diritto amministrativo Universitá di Roma tre, del Prof. Giuseppe Trombino, docente di Urbanistica nell’Università di Palermo, dell’Arch. Rino Beringhelli, Direttore Regionale dell’Urbanistica, della Dott. Patrizia Valenti, Direttore Regionale dell’Ambiente.

Le conclusioni sono affidate al Prof. Gaetano Armao, docente di Diritto Amministrativo nell’Università di Palermo e Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali.

