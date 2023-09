ADM: Teresa Rosaria De Luca è la nuova Direttrice territoriale della Sicilia

ROMA – Un’altra donna ai vertici delle Strutture territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da sempre impegnate nella tutela della legalità, della sicurezza e della salute dei cittadini. Il Comitato di gestione dell’Agenzia, su proposta del Direttore, Cons. Roberto Alesse, come riporta agipronews, a nominato la dott.ssa Teresa Rosaria De Luca, attuale dirigente di seconda fascia in Liguria, nuova Direttrice territoriale della Regione Sicilia.Si tratta di una nomina importante che si colloca nel solco del radicale cambiamento organizzativo avviato dal Direttore Alesse e che assume maggiore rilievo in considerazione dell’inasprimento dell’emergenza immigrazione nell’isola di Lampedusa. La dott.ssa De Luca succede al dott. Luigi Liberatore, nominato, di recente, Direttore centrale della Direzione Accise dell’Agenzia.

