Agrigento, la Cgil di Agrigento mobilitata per la manifestazione di Roma del 07 ottobre

Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil è stato chiaro “ se nella prossima manovra finanziaria il Governo Meloni non mette le risorse per il contrasto alla povertà, garantire la Sanità e la Scuola pubblica insieme a tutto quanto previsto nella piattaforma rivendicativa sarà sciopero generale”. A sostegno di queste rivendicazioni la Cgil ha proclamato una manifestazione nazionale a Roma per il giorno 7 ottobre. Così anche la Cgil di Agrigento è mobilitata per la partenza verso la capitale. “ Partiremo in tanti perché c’è una richiesta di partecipazione da parte dei lavoratori, pensionati, cittadini che a vario titolo rivendicano il diritto ad avere servizi pubblici efficienti e efficaci; milioni di lavoratori hanno i contratti parte economica scaduti da diversi anni e con questa inflazione alta non riescono più a soddisfare le esigenze primarie della famiglia. Ormai è un dato incontrovertibile in tanti pur lavorando sono poveri – a dichiararlo Alfonso Buscemi segretario generale della Cgil di Agrigento – parleremo di questo ma anche delle disuguaglianze, dello spopolamento delle città siciliane e del disastro che il progetto leghista ha partorito con la proposta dell’Autonomia differenziata il giorno 16 settembre nella sala convegni Emanuela e Giovanni Ragusa Municipio di Ribera dove a concludere i lavori ci sarà Alfio Mannino Segretario Generale Cgil Sicilia.

