COMPLETATO IL PRIMO PERCORSO FORMATIVO CISOM SUL METODO SISMAX: VOLONTARI SELEZIONATI COME ISTRUTTORI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Roma, settembre 2023 – Si è concluso con successo il primo percorso formativo dedicato al metodo SISMAX– Sistema Integrato dei Soccorsi in Maxiemergenza dedicato ai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM. Oltre 60 partecipanti, tra professionisti sanitari e volontari del Corpo,hanno preso parte alla prima edizione del percorso formativo sul metodo SISmax.

Più della metà dei partecipanti al corso è stata selezionata per accedere alla fase finale del percorso formativo, con l’obiettivo di diventare istruttori SiSmax. Sarà compito degli istruttori diffondere ulteriormente la cultura delle maxiemergenze in Italia e contribuire all’ottimizzazione delle risorse e dei tempi di intervento in situazioni critiche.

Frutto di una stretta collaborazione tra CISOM e SISmax, siglata con un Protocollo d’Intesa oltre un anno fa, il percorso formativo ha avuto l’obiettivo di rafforzare e implementare le competenze in materia di prevenzione, contrasto e gestione di emergenze e maxiemergenze, con un focus particolare sulla formazione dei professionisti CISOM utilizzando il metodo SiSmax, che permette durante le fasi più critiche di una maxiemergenza, di gestire il sistema sanitario con efficacia ed efficienza.

La collaborazione ha portato a due corsi di formazione distinti. Il primo, denominato “EMS,” si è tenuto nel mese di dicembre ed è stato dedicato al personale sanitario CISOM. Il secondo corso, chiamato “Technician”, è stato organizzato a febbraio per volontari e soccorritori. Entrambi i corsi hanno avuto l’obiettivo di condividere, con l’aiuto di professionisti esperti, le linee guida del modello SiSmax.

I corsi hanno combinato sessioni pratiche con simulazioni e momenti teorici in cui sono stati approfonditi aspetti cruciali della gestione delle maxiemergenze tra cui l’integrazione e la sinergia tra i soggetti attivi nella catena di comando del soccorso, ovvero l’unità di crisi aziendale, la direzione sanitaria, i presidi ospedalieri ed i servizi territoriali, l’utilizzo dei TAPE (Tool for Assessment of Patient Experience), l’evoluzione delle Action Card[1], strumenti progettati per migliorare l’efficienza e ridurre lo stress degli operatori durante situazioni eccezionali.

“La preparazione dei nostri volontari è fondamentale per garantire un servizio di soccorso e assistenza di qualità alle persone in situazioni di emergenza. Il Corso SISmax si è dimostrato un valido alleato nell’assicurare che i volontari siano pronti a rispondere a qualsiasi emergenza, contribuendo così a salvaguardare vite umane e beni materiali in un Paese che affronta regolarmente sfide naturali di rilevanza significativa. Ringrazio i formatori SISmax che hanno condiviso le loro conoscenze e competenze con i nostri volontari, il loro impegno e la loro dedizione nel fornire un’istruzione di alto livello sono stati essenziali per il successo di questo corso.Gli sforzi di coloro che hanno contribuito a questo corso hanno reso possibile preparare i nostri volontari in modo adeguato ad affrontare le sfide future legate alle catastrofi naturali e alle maxi-emergenze”, ha dichiarato Giovanni Strazzullo, Direttore Nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti da questa prima edizione di percorso formativo in collaborazione con CISOM che ha permesso di formare professionisti sempre più qualificati attraverso l’uso di uno stesso modello operativo che permette di ottimizzare tempi e risorse – sottolinea Alessio Lubrani, Presidente Associazione SISmax- Grazie ai nuovi istruttori SISmax sarà possibile sviluppare ulteriori progetti formativi e contribuire a diffondere maggiormente al cultura delle maxiemergenze in Italia. “

Il prossimo appuntamento dell’Associazione SISmax sarà la prima Masterclass che si terrà nei giorni 21 e 22 settembre presso Villa Demidoff a Firenze. Un’opportunità formativa aperta a medici, infermieri, tecnici e soccorritori alla quale CISOM sarà presente. La partecipazione ad uno di questi corsi darà la possibilità di accedere alla selezione per diventare istruttore SISmax. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito web www.sismax.it

