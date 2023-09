M5S Ars “Altro che riduzione delle tariffe, in Sicilia si va verso la riduzione del numero dei voli: l’accoppiata governo nazionale- regionale è peggio dell’invasione della cavallette”

“C’è poco da dire, quando non è il governo regionale a fare danni per la Sicilia è il governo nazionale a farli. La somma del loro operato per i siciliani si sta rivelando peggio dell’invasione delle cavallette”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca a commento del taglio dei voli in Sicilia annunciato da Ryanair a causa del decreto Urso.

“Non abbiamo fatto nemmeno in tempo a digerire il colpo di spugna romano sulle Zes italiane, e quindi anche su quelle siciliane, con tutte le conseguenze negative che verranno – dice de Luca – che arriva questa nuova batosta sui voli in Sicilia. Altro che riduzione delle tariffe, quello che diminuirà in Sicilia è il numero dei voli, praticamente l’opposto di quello che volevano i siciliani. Intanto i Sicilia si continua ad aspettare che questo governo batta un colpo mentre continua a litigare per spartirsi le poltrone della sanità”.

