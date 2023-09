Processo gestione rifiuti a Bagheria, ex sindaco Cinque assolto anche dall’ultima accusa. “È la dimostrazione che la mia amministrazione ha sempre lavorato con onestà per la comunità”

“Con la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste anche per la rivelazione di segreto d’ufficio si è definitivamente dimostrato come la mia amministrazione abbia sempre lavorato con correttezza e onestà per la comunità. Era la cosa più importante per me.

Ringrazio la magistratura per aver fatto definitivamente chiarezza, anche per aver avvalorato il lavoro svolto nel contrasto alla criminalità locale nella gestione dei rifiuti. Ringrazio tutti quelli che mi sono sempre stati accanto e che hanno sempre creduto in me.

Un ringraziamento sentito per l’ottimo lavoro ai miei avvocati Di Lorenzo, Scardina e Liberto che mi hanno costantemente seguito in questo difficile percorso. Ringrazio infine la comunità del M5S che mi ha sostenuto e che continua a sostenermi. C’è ancora tanta strada da fare insieme”.

Lo afferma l’ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque.

