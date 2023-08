[Sicilia] Caruso “Bene Forza Italia casa dei moderati”

“Il dibattito in corso a diversi livelli non fa che confermare ancora una volta come nella politica italiana e siciliana sia sempre più essenziale la presenza di un centro forte, saldamente ancorato ai valori della democrazia liberale, all’atlantismo, alle libertà civili ed economiche.

Come sottolineato ancora in queste ore dal presidente Schifani, Forza Italia continua ad essere il naturale riferimento di chi si riconosce in quei valori, di tutti i moderati che si riconoscono nel Partito Popolare Europeo e che soprattutto apprezzano quella cultura dell’impegno concreto, della produttività, dello spirito di servizio per il bene della collettività che costituiscono l’eredità lasciata da Silvio Berlusconi.

E’ questo lo spirito con cui Forza Italia conferma la volontà di apertura al dialogo e al confronto con tutte le forze politiche siciliane moderate con le quali vuole avviare un confronto già a partire dai prossimi giorni.

Forza Italia è storicamente la casa naturale di quei moderati che si riconoscono nei valori del PPE, per dare cittadinanza politica e rappresentanza alla loro voglia di impegno a servizio dell’Italia e della Sicilia.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia

condividi su: