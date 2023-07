UE, CAIATA (FD’I): ZES CAMBIO DI PASSO PER IL MEZZOGIORNO

“L’ok dell’Unione Europea alla creazione di una zona economica speciale unica per le regioni del SUD rappresenta un grande cambio di passo ed è la riprova di come la Presidente Meloni promuova la via dello sviluppo, piuttosto che quella dell’assistenzialismo, tanto voluta dai governi precedenti”. Così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente InCE.

“La notizia della creazione di zona economica speciale non solo permetterà al mezzogiorno di prosperare e fiorire, ma di diventare centro di investimenti capace di dare nuova linfa a un territorio che, in tutti questi anni, si è pensato che avesse bisogno più di assistenzialismo invece degli strumenti necessari alla sua crescita e sviluppo. La voce della Presidente Meloni cambia musica in Europa, ma soprattutto cambia l’approccio a delle politiche di sviluppo rimettendo al centro il benessere del Sud- Italia”- conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

condividi su: