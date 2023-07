E’ NECESSARIO INSERIRE L’ITALIANO IN COSTITUZIONE

Il Presidente dell’Associazione Culturale “Identita’ Italiana – Italiani all’estero, Avv. Aldo Rovito, lo scorso 10 Luglio ha scritto al Presidente della Prima Commissione “Affari Costituzionali” della Camera dei Deputati On.le Nazario Pagano, e a tutti i componenti della medesima Commissione per sollecitare un “esame approfondito (come doveroso per ogni modifica della Carta Costituzionale) ma altrettanto sollecito” della p.d.l.(primo firmatario l’on. Fabio Rampelli) di Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell’inno nazionale.Nella sua lettera Rovito sottolinea come “noi che viviamo all’estero sentiamo molto l’importanza di difendere la nostra lingua, oltre che di di valorizzarla e farla conoscere. Viviamo all’estero e vediamo come il francese, lo spagnolo, il tedesco siano tutelati dalle legislazioni e dalle istituzioni dei rispettivi Stati e vorremmo che altrettanto avvenisse anche per la nostra lingua”.”Mentre e’ ancora vivo l’eco suscitato dall’84 Congresso Internazionale della “Dante Alighieri” svoltosi poche settimane fa a Rosario in Argentina”, continua Rovito nel suo appello ai parlamentari,” facciamo tesoro delle parole del Presidente Riccardi indirizzate ai congressisti, ma soprattutto alla classe politica italiana: “Abbiamo dimenticato che il prodotto Italia e’ legato all’italiano e alla nostra cultura”, mentre la politica “ha dimenticato per molto tempo il significato della nostra lingua nella proiezione dell’Italia nel mondo e nella connessione di tanti mondi italiani”. “Uniamo, conclude Rovito il nostro auspicio a quello gia’ piu’ compiutamente ed autorevolmente espresso dai volontari di “Italofonia.info” e dall’Accademia della Crusca”

