INCE,CAIATA (FD’I): CULTURA COME STRUMENTO DI PACE

” La cultura è uno strumento di pace. Oggi ho avuto l’onore in quanto Presidente dell’InCE prendere parte, insieme alla collega On. De Monte, alla riunione della Commissione Cultura dell’InCE a Lancut in Polonia”. Così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente dell’Ince.

“Ho ribadito l’importanza del ruolo della cultura – continua il deputato di Fratelli D’Italia- quale volano indispensabile per la costruzione di una comunità europea realmente unita, in pace, e capace di allargare ai paesi extra europei, come Ucraina e Moldavia, che ambiscono a far parte dell’Unione Europea”.

“La cultura come strumento di pace, dunque, indispensabile per la costruzione della nostra memoria e della storia comunitaria del continente europeo, e che ad oggi, a fronte del conflitto Russo-Ucraino, invece cresce sempre di più il numero delle opere distrutte quali Patrimonio UNESCO sul suolo Ucraino”.

“Perché la guerra è guerra, e la sua brutalità non può che portare distruzione e orrore, ma sopratutto distruggere la nostra cultura e bellezza di cui abbiamo disperatamente bisogno per costruire relazioni più forte e durature in pace” – conclude il rappresentante di Fratelli D’Italia.

condividi su: