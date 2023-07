Lotto, ad Agrigento colpo da 315 mila euro

Sicilia in festa grazie al Lotto. Nel concorso di sabato 1° luglio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Agrigento si è aggiudicato ben 315mila euro con un terno sulla ruota di Genova (combinazione 12-38-60). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 575 milioni in questo 2023.