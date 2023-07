Giochi, una 49enne di Villafranca Tirrena (ME) vince un jackpot di quasi 6000 euro





Sempre la Sicilia protagonista grazie a Bingo75, l’innovativo e dinamico gioco di bingo a 75 palline creato da tombola.it basato su un sistema di estrazione più dinamico rispetto ai tradizionali giochi a 90 palline, perché pensato su 75 numeri, con jackpot progressivi a ogni partita. Un inizio di luglio davvero positivo per una 49enne di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, che è riuscita ad aggiudicarsi un jackpot di quasi 6000 euro, riferisce Agipronews. La vincitrice ha esultato giocando solamente 6 cartelle di bingo per un valore totale 1,20 euro e tentando la fortuna aggiudicandosi l’ambito jackpot progressivo con il numero 12.

