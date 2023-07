FIP PROMOTION Città dei Templi: Vincono Abbate e Brusa. Flavio, talento siracusano

Giovani talenti italiani crescono. Il classe 2004 Flavio Abbate, siracusano doc, in coppia con l’italo-argentino Nicolas Brusa, si è aggiudicato il FIP PROMOTION Città dei Templi giocato ad Agrigento. Abbate e Brusa, in finale, hanno superato in tre set (6-2 3-6 6-2) un’altra coppia che vedeva protagonista un giovane talento italiano, Steve Piernicola Stracquadaini (anche lui classe 2004), con il portoghese Bernardo Roque. Abbate e Brusa, prima di conquistare il trofeo, avevano eliminato nell’ordine la terza testa di serie (lo spagnolo Adrian Ronco Lopez e il kuwaitiano Abdulrahman Alawadhi) e poi la quarta, gli spagnoli Nicolai Maniucov e Sergi Lorenzo Nogueras. A fine luglio, il CUPRA FIP Tour tornerà ancora ad Agrigento, per un FIP RISE in programma l’ultima settimana di luglio.