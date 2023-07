Biden visiterà la Finlandia dopo il vertice della NATO

È prevista per il 13 luglio la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Finlandia per partecipare a un vertice tra gli Stati Uniti e i paesi del nord Europa.

“Il presidente finlandese Sauli Niinistö ospiterà la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Finlandia e il vertice dei leader degli Stati Uniti e dei paesi nordici a Helsinki giovedì 13 luglio 2023”, riporta Evropeyska Pravda

Oltre a Niinistö e Biden, all’incontro, che si terrà presso il palazzo presidenziale, parteciperanno il primo ministro svedese Ulf Kristersson, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, il primo ministro danese Mette Frederiksen e il primo ministro islandese Katrin Jakobsdóttir.

L’oggetto delle discussioni è una più stretta cooperazione tra i paesi nordici e gli Stati Uniti in materia di sicurezza, ambiente e tecnologia.

“Questo è il terzo incontro dei leader dei paesi nordici e degli Stati Uniti. I precedenti vertici si sono tenuti a Stoccolma nel 2013 e a Washington nel 2016. Sono lieto di continuare i nostri incontri questa volta a Helsinki”, ha dichiarato il presidente Niinistö.

Prima del vertice, il presidente della Finlandia terrà un incontro bilaterale con il presidente Biden.