[Sicilia] STABILIZZAZIONE ASU. Caronia “Vittoria storica. Ora i PIP”

«La stabilizzazione del personale ASU nei Beni Culturali, finalmente concretizzata, è il coronamento di una battaglia parlamentare che ho sostenuto con assoluta coerenza». Così **Marianna Caronia** commenta la manifestazione d’interesse della Società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) ad assumere i lavoratori dopo 28 anni di precariato.

«In ogni sede istituzionale ho sollecitato l’accelerazione delle procedure – prosegue Caronia – e oggi centinaia di lavoratori conquistano serenità. I Beni Culturali siciliani, motore dello sviluppo economico, beneficeranno di questa stabilizzazione».

«Tuttavia, la positiva conclusione per gli ASU non può far dimenticare l’urgenza di un analogo risultato per i lavoratori PIP. Impegnerò la stessa determinazione affinché anche loro vedano riconosciuti i propri diritti dopo decenni di attesa. La burocrazia non soffochi altre vite lavorative».

«Dedico questo traguardo agli ASU, ma la battaglia continua per tutti i precari della nostra regione».