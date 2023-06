Giochi, un trentanovenne di Catania vince jackpot di oltre 11mila euro

La fortuna fa ancora una volta tappa in Sicilia. Dopo l’ultima vincita per un giocatore di Catania, il mese di giugno si rivela proficuo per un 39enne di Catania che, grazie a Bingo75, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più dinamico, è riuscita a centrare un jackpot da oltre 11 mila euro con soli 2,40 euro di cartelle, come riferisce Agipronews. Il vincitore siciliano è riuscito a portare a casa il jackpot dopo aver riempito tutta la cartella con il numero 35. A regalare all’uomo la gioia di una vincita fortunata è stato l’ultimo gioco nato in casa Tombola.it, Bingo75, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro; una scelta di gioco che punta a valorizzare la componente dell’intrattenimento offrendo oltre ai giochi, divertentissime chat gratuite e la community di bingo più grande d’Italia. Su Tombola.it il gioco responsabile è sempre in primo piano: quando ti iscrivi ti viene richiesto da subito di decidere un importo mensile massimo di gioco e se un gioco ti coinvolge troppo, puoi decidere di congelarlo per un periodo di tempo a tua scelta. Su Tombola.it ci si diverte 24 ore su 24 con giochi di bingo unici e originali a partire da 2 centesimi, con la chat e i simpaticissimi Chat Moderator, con il blog e con la community. A giugno il montepremi totale messo in palio su Tombola.it ammonta a ben 200.000 euro tra quiz, bingo garantiti e promozioni esclusive riservate a tutti gli appassionati del bingo responsabile.