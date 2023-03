Minacce e violenza verso la ex moglie

I Carabinieri della Compagnia di Montepulciano hanno arrestato un 50enne, di un comune del comprensorio, già affidato in prova per maltrattamenti contro la ex moglie, in esecuzione di un provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e di accompagnamento in carcere, disposto dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Siena.

L’uomo si era separato dalla moglie e la relazione, nel tempo, era degenerata con comportamenti violenti da parte dello stesso nei confronti della donna, tali da rendere necessario l’intervento dei militari dell’Arma in diverse occasioni.

Lo scorso 20 febbraio l’ennesimo episodio, accaduto in pieno centro della cittadina dove viveva la coppia, con minacce ed aggressioni fisiche, che la vittima ha prontamente denunciato. I militari della Stazione dell’Arma hanno subito rappresentato quanto accaduto all’Autorità Giudiziaria di Siena, che ha emesso il provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova, a cui l’uomo era già sottoposto, e ne ha disposto l’accompagnamento in carcere.

L’arrestato è stato associato al carcere di Siena, ove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.