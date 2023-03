Ragusa – Convegno internazionale Luci su Medioevo: età logica, età delle lingue d’Europa, età degli Studia generalia

Sabato 11 marzo 2023, dalle ore 10,30 alle ore 19 si terrà a Ragusa il Convegno internazionale Luci su Medioevo: età logica, età delle lingue d’Europa, età degli Studia generalia, organizzato dal Laboratorio degli Annali di storia, diretto dallo storico Carlo Ruta, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Genova e l’annesso Laboratorio di Studi Marittimi e Navali, il Centre National de la Recherche Scientifique francese e l’Università di Siena. Molto consistente la presenza di relatori, storici, antropologi e filologi italiani ed esteri, che daranno vita ad un dibattito molto articolato. Il Convegno si terrà presso la sala del Laboratorio, in via Pezza n. 108.