Agrigento – Convegno festa della donna

In occasione della giornata internazionale per i diritti della donna il Liceo Michelangelo Merisi Caravaggio di Agrigento diretto dalla professoressa Zara Prado in collaborazione con la vicepreside Lorena Fama’ ha organizzato un convegno che ha coinvolto il gruppo di Karate Kyokushinkai di Agrigento di Sensei di Caramanno Alessandro con le allieve Flavia Fratello, Elisa D’Alessandro e Luana Landolina.

Il convegno ha visto l’intervento dell’avvocato Francesco Messina, e di Geta Tabone e Maria Giuseppina Terrasi del progetto “Donne contro”, una serie di podcast incentrati su figure di donne della storia che hanno infranto gli stereotipi come Frida kahlo.