25 Giugno 2026
Home Gaza: Save the Children, il rapporto dell’ONU deve essere un punto di svolta per la responsabilità e la tutela dei bambini palestinesi. Nessun bambino dovrebbe mai essere un bersaglio

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