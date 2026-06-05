Management Consulting, alla LUMSA a Palermo 10 progetti per innovare imprese e istituzioni

Management Consulting, alla LUMSA a Palermo dieci progetti per innovare imprese e istituzioni: gli studenti protagonisti del cambiamento

PALERMO – Dieci progetti reali, oltre cinquanta studenti coinvolti, dieci settimane di lavoro e un confronto diretto con imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del territorio. Si è conclusa nell’Aula Magna del dipartimento Gec della LUMSA a Palermo l’edizione 2026 del corso di Management Consulting, coordinato dal professore Raffaele Mazzeo, un’esperienza formativa che ha consentito agli studenti di misurarsi con sfide concrete di innovazione organizzativa, sostenibilità, marketing e trasformazione digitale.

L’iniziativa ha coinvolto 54 studenti, impegnati in dieci progetti sviluppati in collaborazione con aziende e istituzioni siciliane. Un’attività che ha generato oltre 2.200 ore di lavoro e che ha permesso di trasferire sul campo competenze manageriali, metodologie di analisi e strumenti di consulenza aziendale.

«Il valore più importante di questo percorso – sottolinea il professor Raffaele Mazzeo – è rappresentato dall’incontro tra università e mondo produttivo. Gli studenti hanno lavorato su problemi reali, contribuendo a elaborare soluzioni concrete per organizzazioni pubbliche e private, mentre le imprese hanno potuto confrontarsi con nuove idee, approcci innovativi e competenze aggiornate».

I progetti hanno interessato ambiti molto diversi. Per la Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, un gruppo di lavoro ha elaborato un sistema per migliorare i flussi informativi dei Parchi archeologici regionali, con l’obiettivo di valorizzare eventi e iniziative e rendere più efficace la comunicazione verso cittadini e visitatori. Un secondo team ha invece sviluppato una proposta di marketing digitale per la Biblioteca Centrale della Regione e il Museo Abatellis, evidenziando l’importanza della digitalizzazione per la promozione del patrimonio culturale.

Nel settore della logistica, gli studenti hanno collaborato con Randazzo Trasporti su due fronti: da un lato la definizione di un piano di marketing e comunicazione rivolto a clienti, dipendenti e stakeholder, dall’altro un progetto, realizzato con il supporto di Lipari Consulting, per valutare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi distributivi, dimostrando come anche una PMI possa accedere a soluzioni innovative tradizionalmente riservate ai grandi operatori internazionali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità. Con Masseria Rossella, agriturismo immerso nel Bosco della Ficuzza, è stato sviluppato il report di sostenibilità secondo i nuovi standard europei VSME per le piccole e medie imprese. Con Magic Engineering, azienda tecnologica con forte vocazione internazionale, gli studenti hanno realizzato una prima analisi degli stakeholder e dei temi ESG rilevanti, individuando nella valorizzazione del capitale umano, nella gestione della filiera e nella cybersecurity gli elementi strategici per la crescita futura.

Il progetto dedicato a Sicily Eco Farm, innovativa iniziativa di turismo open air nel territorio di Gela, ha consentito di sviluppare le prime valutazioni economico-finanziarie di un modello che integra ospitalità, agricoltura biologica, attività didattiche e valorizzazione ambientale. Sul fronte della sostenibilità urbana, il team che ha lavorato con Metropolitree ha definito un modello organizzativo replicabile per favorire progetti di riforestazione nelle città italiane.

Un contributo concreto all’efficienza aziendale è arrivato anche dal progetto sviluppato per il Gruppo Mangia’s, finalizzato all’ottimizzazione della gestione dei magazzini delle strutture Food & Beverage attraverso l’integrazione dei dati gestionali e dei consumi in un unico sistema informativo.

Infine, un gruppo di studenti ha svolto un’attività trasversale di project management, monitorando l’andamento complessivo delle iniziative e raccogliendo indicatori utili a misurare l’impatto dell’esperienza formativa.

“L’esperienza del corso”, continua Mazzeo, “conferma il ruolo della LUMSA come ponte tra formazione accademica e mondo del lavoro, capace di trasformare l’apprendimento in un laboratorio di innovazione applicata. Attraverso il confronto diretto con imprese, enti pubblici e professionisti, gli studenti hanno potuto sperimentare il valore della consulenza manageriale come strumento di sviluppo per il territorio, contribuendo al tempo stesso a rafforzare il dialogo tra università e sistema produttivo siciliano”.