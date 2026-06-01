Lotto, poker “Oro” da oltre 50mila euro a Gela (CL)

Esulta la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews, i premi più ricchi hanno portato, nella regione, un ricco bottino da 63mila euro nell’estrazione di venerdì 29 maggio. Grande protagonista Gela, in provincia di Caltanissetta, con un poker da oltre 50mila euro distribuito fra quattro vincite “Oro” sulla ruota di Venezia, di cui tre da 13mila euro l’una (in Corso Vittorio Emanuele, Via Niscemi e Via Venezia) e una da oltre 11mila euro in un punto vendita di Via Palazzi. A queste si aggiungono altri 13mila euro centrati a Piedimonte Etneo, provincia di Catania, presso un esercizio di Via Mazzini. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,6 milioni di euro, per un totale di 551,5 milioni di euro da inizio 2026.

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