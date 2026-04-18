Termini, 17/04/2026. “L’ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che dispone il trasferimento di centinaia di tonnellate di rifiuti fuori territorio, a Termini Imerese, rappresenta l’ennesima conferma del fallimento nella gestione del ciclo dei rifiuti. Una scelta emergenziale che calpesta principi fondamentali come quello prossimità e territorialità, trasformando l’emergenza in normalità”.

Lo afferma il deputato del M5S all’Ars Luigi Sunseri.

“Dopo otto anni di governo regionale di centrodestra – dice Sunseri – il risultato è sotto gli occhi di tutti: nessuna pianificazione strutturale, nessuna autonomia impiantistica, solo soluzioni tampone e scaricabarile continuo. Il governo, guidato da Renato Schifani, ha dimostrato tutta la propria incapacità nel prevedere e costruire un sistema moderno ed efficiente. Gravissime anche le responsabilità dell’assessore regionale Colianni, che continua a inseguire le emergenze, tentando di gestirle senza mai risolverle. A rendere il quadro ancora più imbarazzante è il dato sulla raccolta differenziata: Catania resta ferma a percentuali tra le più basse d’Italia, ben lontane dagli standard previsti, segno evidente di un sistema che non funziona e che non è mai stato realmente riformato.

Altrettanto grave è il metodo utilizzato: nessuna condivisione istituzionale, nessun confronto con i territori, decisioni calate dall’alto che penalizzano intere comunità e certificano l’incapacità amministrativa di chi governa oggi Catania. Questa è una vergogna. Noi ci opporremo con ogni mezzo democratico e istituzionale a questa decisione, perché i cittadini meritano rispetto, programmazione e soluzioni vere non l’ennesima toppa su un sistema al collasso”.