“Apprendiamo dalla stampa del fascicolo aperto per disastro colposo sulla frana di Niscemi dal procuratore di Gela. Ribadendo la nostra più completa fiducia nella magistratura, auspichiamo che la giustizia faccia presto il suo corso, facendo piena luce sui punti oscuri della vicenda. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S all’Ars, Nuccio Di Paola