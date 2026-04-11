[Sicilia] Piano Rifiuti. Vitrano (FI) “Il M5S se ne faccia ragione: il Piano è completo e si sta realizzando”

“Spiace notare che dopo anni di parole, nel momento in cui finalmente un Piano regionale dei rifiuti muove passi concreti e riceve apprezzamenti e supporto a tutti i livelli istituzionali, vi è chi fa ancora polemica, parlando di propaganda ed improvvisazione.Il Piano del Governo Schifani si sta muovendo speditamente e in modo concreto per dare finalmente una soluzione ad una crisi che non è più emergenza ma sta diventando strutturale: quella della carenza di politiche, processi e impiantistica alternativa alle discariche.

Approvazione e supporto esplicito da parte dell’Unione Europea, supporto e relazione operativa con Invitalia ed Anac, procedure trasparenti e soprattutto concretezza. Questi sono gli elementi del piano della Regione, che non è sicuramente “solo termovalorizzatori” come gli esponenti dei 5 Stelle continuano a sostenere.

Un Piano che finalmente prevede e realizza un ciclo integrato serio e completo, che porterà abbattimento drastico dei costi, porrà fine alle continue emergenze che periodicamente colpiscono tutte le aree della nostra regione, romperà la dipendenza da pochi impianti ad altissimo impatto ambientale.

I colleghi del Movimento 5 Stelle se ne facciano una ragione: non solo il Piano è serio e completo, ma soprattutto è un piano che si sta già realizzando.”

Lo dichiara Gaspare Vitrano, deputato regionale di Forza Italia e presidente della VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, commentando le dichiarazioni di Daniela Morfino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente alla Camera, e di Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S in Sicilia.