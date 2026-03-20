SuperEnalotto, a Santa Flavia (PA) e Racalmuto (AG) centrati due “5” per oltre 36mila euro
Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 19 marzo 2026 sono stati centrati due “5” da 18.152,06 euro ciascuno, per un totale di oltre 36mila euro: il primo a Santa Flavia, in provincia di Palermo, presso il Bar Restivo in Via Vittorio Emanuele Orlando, 32; il secondo a Racalmuto, in provincia di Agrigento, presso Bar Sport in Via Garibaldi, 193.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 20 marzo, sale a 137,1 milioni di euro.