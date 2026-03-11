San Giuseppe Jato, consegnati i lavori per la riqualificazione della palestra del plesso “Piersanti Mattarella”

Siviglia: “Investire sulla scuola significa promuovere l’avvenire dei nostri ragazzi”

San Giuseppe Jato – Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la ristrutturazione della palestra e la realizzazione di uno spazio sportivo esterno nel plesso scolastico “Piersanti Mattarella” dell’Istituto comprensivo “San Giuseppe Jato – San Cipirello”. Il progetto prevede la riqualificazione della palestra esistente e la realizzazione di un’area gioco polifunzionale, con l’obiettivo di offrire agli studenti spazi più moderni, sicuri e funzionali per le attività motorie e ricreative. L’investimento complessivo è di 350 mila euro.

La stazione appaltante è l’Istituto Comprensivo “San Giuseppe Jato – San Cipirello”. I lavori sono stati affidati alla ditta Sicil Costruzioni di Caiola Salvatore. Responsabile unico del progetto è il dirigente scolastico Francesco Piazza, mentre la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori sono affidati all’ingegnere Matteo Provenzano.

“La consegna dei lavori rappresenta un momento significativo per la nostra comunità – dichiara il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia –. Investire sulla scuola significa investire sul futuro dei nostri ragazzi. La riqualificazione della palestra e la realizzazione di nuovi spazi sportivi consentiranno agli studenti di svolgere attività motorie e ricreative in ambienti più sicuri, moderni e adeguati. Questo intervento è il risultato di una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’istituzione scolastica, una sinergia fondamentale per portare avanti progetti concreti a beneficio della comunità”.

Anche il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Dorotea Marino, ha espresso soddisfazione per l’avvio dell’intervento: “Questo progetto è un esempio concreto di come la collaborazione tra la scuola e le istituzioni possa portare a risultati eccellenti per il bene comune e, soprattutto, per il benessere dei nostri bambini. La sinergia tra le due realtà è fondamentale per garantire un ambiente scolastico sicuro e funzionale, capace di favorire l’apprendimento e la crescita dei nostri ragazzi”.