Terzo mandato. Di Paola (M5S): ARS non venga imbrigliata con norme ad personam





Palermo 10 marzo 2026 – “Non possiamo consentire che questo parlamento legiferi per una ristretta cerchia di persone. Questa norma, già bocciata quindici giorni fa ed oggi ripresentata all’Aula, porta praticamente nome e cognome di una decina di sindaci che vogliono ripresentarsi alle elezioni per la terza volta. L’ARS non venga imbrigliata con norme ad personam”.

Lo ha detto il vice presidente e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, intervenendo a Sala D’Ercole nell’ambito della discussione sul terzo mandato dei sindaci.

“Se la maggioranza Schifani – ha aggiunto – avesse a cuore il destino di tutti i sindaci, avrebbe potuto farlo tranquillamente nella riforma degli Enti Locali o recepire la norma nazionale del 2024 che avrebbe consentito a molti più primi cittadini di presentarsi per la terza volta alle amministrative del 2025. Morale ancora una volta il peggiore centrodestra di sempre antepone l’interesse di pochi, rispetto a quello di 5 milioni di siciliani che vivono situazioni che necessitano risposte ben più urgenti. Il Movimento 5 Stelle continuerà ad opporsi e domani chiederemo il voto segreto” – conclude Di Paola.

