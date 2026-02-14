VIOLENZA DOMESTICA A PALERMO, MORFINO: ENNESIMO FATTO GRAVISSIMO E INACCETTABILE

“Quanto accaduto a Baucina è un fatto gravissimo e inaccettabile. Esprimo piena solidarietà alla donna e al figlio minorenne vittime della violenza brutale di un cinquantenne che non può essere considerata un fatto privato.

Questi episodi sono il frutto di una cultura patriarcale e violenta che alimenta logiche di dominio e sopraffazione. La violenza domestica è una piaga che va contrastata con fermezza, senza ambiguità. Nessuna donna e nessun bambino devono vivere nella paura dentro la propria casa”. Lo dichiara Daniela Morfino

parlamentare Movimento 5 Stelle e membro commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio