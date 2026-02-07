Sanità, eccellenza cardiologia siracusana in Lombardia, le congratulazioni della sen. Ternullo

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al dottor Marco Contarini e a tutta la sua équipe della Cardiologia di Siracusa per l’importante intervento di chiusura percutanea dell’auricola sinistra, realizzato al San Carlo Borromeo di Milano” Lo afferma la senatrice siracusana, Daniela Ternullo.

“Questo risultato – conclude la Senatrice- racconta una bella storia di collaborazione tra Sicilia e Lombardia, un ponte virtuoso tra competenze, professionalità e passione per la cura dei pazienti. Grazie al supporto determinante dell’équipe del dottor Contarini, è stato possibile portare a Milano un know-how che nasce e cresce a Siracusa, dimostrando ancora una volta che la nostra terra è capace di esportare eccellenza sanitaria a livello nazionale. Non si tratta solo di un successo clinico, ma di un segnale di orgoglio per tutta la comunità siciliana: il frutto del lavoro di medici, infermieri e tecnici che ogni giorno operano con dedizione, umanità e spirito di squadra”.