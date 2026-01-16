“Quanto sta accadendo nelle scuole siciliane è inaccettabile. Termosifoni spenti, aule gelide, intonaci che crollano, finestre e porte rotte: studenti e docenti costretti a subire condizioni di vita e di studio che non dovrebbero esistere in un Paese civile. Questa mattina gli studenti di Palermo sono scesi in piazza per chiedere ciò che è un diritto: sicurezza e dignità. Ho depositato un’interrogazione parlamentare urgente per chiedere al Governo di intervenire immediatamente. Non si può più ignorare il freddo nelle scuole, i rischi per la salute, le strutture fatiscenti. Lo Stato ha il dovere di garantire a ogni ragazza e ragazzo un ambiente di studio sicuro e vivibile. Basta con le parole vuote. È il momento delle risposte concrete”.

Così la deputata M5S Daniela Morfino.