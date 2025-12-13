Roma, 13 dic. – “All’indomani dell’ennesima giornata di protesta contro una manovra indegna e irrispettosa, apprendiamo da Il Fatto Quotidiano di redditi milionari ai vertici della Stretto di Messina Spa, mentre il Ponte non è mai partito e rischia di non partire mai. A chi vive nei territori si promettono lavoro e sviluppo, ma nei fatti crescono solo i compensi. Così il Ponte sullo Stretto diventa il simbolo della diseguaglianza sociale ed economica di questo Paese”.

Lo afferma il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.