

“Questo decreto legge, che introduce misure urgenti per rafforzare la sicurezza sul lavoro e la protezione civile, dà un segnale forte: la sicurezza deve diventare una vera priorità nazionale. Le norme che tutelano la vita e la salute delle persone devono essere continuamente aggiornate, affinate, migliorate. E ogni strumento in più a difesa dei lavoratori è un segnale di civiltà. Ma le regole da sole non bastano: devono diventare realtà nei cantieri, nelle fabbriche, negli uffici. Per questo è fondamentale il rafforzamento dei controlli. Così come lo è l’inasprimento delle sanzioni. Un ruolo fondamentale, poi, lo gioca la formazione, soprattutto per i settori più esposti. Perché ogni lavoratore che sa come proteggersi è un lavoratore più consapevole. Forza Italia ha lavorato per migliorare il testo, anche attraverso la definizione di un elenco delle tecnologie intelligenti e dei dispositivi che possono rendere ogni prestazione lavorativa più sicura. Vogliamo che l’innovazione sia al servizio delle persone, non solo della produttività. Un altro capitolo fondamentale riguarda la protezione civile. Finalmente si rafforza il coordinamento tra Protezione Civile, Regioni e Comuni per risposte più rapide ed efficaci quando c’è un’emergenza. In conclusione, siamo di fronte a un insieme di misure che uniscono rigore e responsabilità, ma anche sostegno, formazione e incentivi. Con la convinzione che ogni passo verso una maggiore sicurezza sia un passo verso un Paese più giusto, più moderno e più umano”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul DL Sicurezza sul lavoro.

