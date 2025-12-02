3 Dicembre 2025
Home PONTE STRETTO, FLORIDIA (M5S): FALLIMENTO POLITICO GOVERNO, PROPAGANDA NON REGGE PIÙ

Related Stories

Lidia Adorno (M5S Ars) su discussione sfiducia a Schifani

Lidia Adorno (M5S Ars) su discussione sfiducia a Schifani

2 Dicembre 2025
Di Paola, (M5S): “Schifani attacca Conte? Chi sta con Cuffaro non può dare lezioni di moralità a nessuno”

Di Paola, (M5S): “Schifani attacca Conte? Chi sta con Cuffaro non può dare lezioni di moralità a nessuno”

2 Dicembre 2025
Sfiducia. Di Paola (M5S) dona libro su Piersanti Mattarella al presidente Schifani: “Impari da colui che è stato un vero presidente”

Sfiducia. Di Paola (M5S) dona libro su Piersanti Mattarella al presidente Schifani: “Impari da colui che è stato un vero presidente”

2 Dicembre 2025

Leggi anche

Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

2 Dicembre 2025
A Milano, la cerimonia per il conferimento del “Premio Save the Children per la ricerca”

A Milano, la cerimonia per il conferimento del “Premio Save the Children per la ricerca”

2 Dicembre 2025
Essere umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità

Essere umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità

2 Dicembre 2025
Persone con disabilità, Anffas Sicilia: “I diritti non sono concessioni. Il D.Lgs. 62/2024 è un’opportunità che la Sicilia non può perdere”

Persone con disabilità, Anffas Sicilia: “I diritti non sono concessioni. Il D.Lgs. 62/2024 è un’opportunità che la Sicilia non può perdere”

2 Dicembre 2025