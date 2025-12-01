Associazioni, istituzioni e imprese a confronto per affrontare devianze, povertà educativa e mancanza di prospettive

“Dalla polvere al futuro: la sfida della ri…generazione” è il titolo dell’incontro in programma domani, 2 dicembre, alle 17:30, nella Sala Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo.

L’evento, promosso da Conflavoro Sicilia con il supporto dell’associazione 90100 Lab Palermo, sarà moderato dal giornalista RAI Salvatore Fazio.

Il confronto prenderà avvio dal libro “Polvere di gesso (come vincere dopo 28 bocciature)” di Giuseppe Pullara, vicepresidente nazionale vicario di Conflavoro e segretario regionale per la Sicilia. Un testo che parla di resilienza, crescita e riscatto, rivolto ai giovani e a chi continua a mettersi in gioco.

Alla base dell’iniziativa c’è la necessità di affrontare in modo condiviso le criticità che investono le nuove generazioni: aumento delle devianze e delle dipendenze, criminalità minorile, perdita di riferimenti educativi, distanza crescente tra giovani, istituzioni e mondo del lavoro.

“È essenziale aprire un dialogo tra associazioni, istituzioni, scuole, imprese e operatori sociali per costruire percorsi concreti di inclusione e responsabilizzazione”, dichiara Giuseppe Pullara.

Nel corso dell’incontro, la psicologa e psicoterapeuta Valeria Nobile presenterà un’analisi dei dati dell’Indice della criminalità 2025 del Sole 24 Ore, che collocano Catania e Palermo rispettivamente al 23° e 24° posto nazionale per numero di reati denunciati nel 2024. Tra le tipologie più diffuse: furti, rapine, estorsioni, spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile.Claudia Caramanna, Procuratore al Tribunale dei Minorenni di Palermo,qualche mese fa aveva parlato di un aumento dal 2022 del 25% dei reati commessi da minorenni, reati che sono stati peraltro caratterizzati da estrema violenza e brutalità.Una fotografia che evidenzia un disagio crescente, acuito nei contesti urbani dalla cosiddetta “malamovida”, con effetti negativi sulla vivibilità e sul tessuto produttivo.

Al centro delle riflessioni anche disoccupazione giovanile, povertà educativa e mancanza di prospettive, ritenute tra le principali cause delle emergenze sociali in atto.

I relatori saranno i partecipanti all’evento che porteranno il proprio contributo e le proprie esperienze.

L’incontro si concluderà con la firma simbolica di un patto a sostegno dei giovani, con l’intento di avviare un percorso condiviso e non un’iniziativa isolata.