Lotto: in Sicilia vincite per oltre 35mila euro
Sicilia protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 27 novembre, come riporta Agipronews, vinti 21.670 euro a Salemi, in provincia di Trapani, con l’opzione Lottopiù in contrada Ulmi, a cui si aggiungono i 14.250 euro di Santa Venerina, in provincia di Catania, in via Vittorio Emanuele, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.