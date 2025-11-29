Lotto: in Sicilia vincite per oltre 35mila euro

Sicilia protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 27 novembre, come riporta Agipronews, vinti 21.670 euro a Salemi, in provincia di Trapani, con l’opzione Lottopiù in contrada Ulmi, a cui si aggiungono i 14.250 euro di Santa Venerina, in provincia di Catania, in via Vittorio Emanuele, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

condividi su: