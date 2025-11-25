26 Novembre 2025
Home ON. CARMINA (M5S): “SANITÀ, COLLASSO TOTALE IN SICILIA, SOMMERSA DA SCANDALI, ULTIMO IL 118. DEPOSITATA INTERROGAZIONE AI MINISTRI. GOVERNO VALUTI IL COMMISSARIAMENTO”

Related Stories

Femminicidi, Caronia:“Bisogna investire sulla prevenzione del disagio psichico”

Femminicidi, Caronia:“Bisogna investire sulla prevenzione del disagio psichico”

25 Novembre 2025
Ars, mozione di sfiducia a Schifani in Aula il 2 dicembre

Ars, mozione di sfiducia a Schifani in Aula il 2 dicembre

25 Novembre 2025
PONTE STRETTO, FLORIDIA (M5S): PROGETTO NON STA IN PIEDI, QUINDI NON STA IN PIEDI L’OPERA. SABATO TUTTI IN PIAZZA A MESSINA

PONTE STRETTO, FLORIDIA (M5S): PROGETTO NON STA IN PIEDI, QUINDI NON STA IN PIEDI L’OPERA. SABATO TUTTI IN PIAZZA A MESSINA

25 Novembre 2025

Leggi anche

ON. CARMINA (M5S): “SANITÀ, COLLASSO TOTALE IN SICILIA, SOMMERSA DA SCANDALI, ULTIMO IL 118. DEPOSITATA INTERROGAZIONE AI MINISTRI. GOVERNO VALUTI IL COMMISSARIAMENTO”

ON. CARMINA (M5S): “SANITÀ, COLLASSO TOTALE IN SICILIA, SOMMERSA DA SCANDALI, ULTIMO IL 118. DEPOSITATA INTERROGAZIONE AI MINISTRI. GOVERNO VALUTI IL COMMISSARIAMENTO”

25 Novembre 2025
Femminicidi, Caronia:“Bisogna investire sulla prevenzione del disagio psichico”

Femminicidi, Caronia:“Bisogna investire sulla prevenzione del disagio psichico”

25 Novembre 2025
Seus, Csa-Cisal: “Si sblocchino subito i concorsi per garantire i servizi”

Seus, Csa-Cisal: “Si sblocchino subito i concorsi per garantire i servizi”

25 Novembre 2025
Violenza di genere, al via la distribuzione del “Violenzometro” nelle scuole. Coinvolti 20 paesi Ue

Violenza di genere, al via la distribuzione del “Violenzometro” nelle scuole. Coinvolti 20 paesi Ue

25 Novembre 2025