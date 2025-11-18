



«L’entrata in vigore del nuovo blocco contro le chiamate spoofing rappresenta una vittoria importante per la tutela di milioni di utenti. Un passo avanti atteso e necessario, reso possibile grazie all’impegno e alla determinazione di Forza Italia che ha presentato uno specifico emendamento. Da tempo sosteniamo la necessità di porre un freno a truffe e raggiri telefonici che ogni giorno colpiscono famiglie, anziani e persone fragili». Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, a seguito dell’entrata in vigore del secondo blocco voluto da Agcom, che partirà domani 19 novembre.

«Ringrazio il Dipartimento Tutela dei Consumatori di Forza Italia e il suo responsabile nazionale, l’on. Simone Baldelli, per l’instancabile lavoro condotto – conclude la Senatrice. I dati diffusi da Agcom parlano chiaro: già nella prima fase sono state bloccate circa il 5,74% delle chiamate internazionali in entrata con finti numeri italiani, e con la seconda tranche di filtri applicati ai numeri mobili si prevede un ulteriore significativo calo delle chiamate fraudolente. Questa misura non è solo un provvedimento tecnico, ma una concreta azione di protezione dei cittadini, della loro privacy e della loro sicurezza economica. Continueremo a vigilare, affinché il tormento delle chiamate truffaldine diventi presto solo un brutto ricordo».