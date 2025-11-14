[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

“La montagna ha partorito il classico topolino, e per di più già stanco: nessuna proposta alternativa, nessuna visione, solo slogan da reel e la rituale mozione di sfiducia che tutti sanno già come andrà a finire. Se queste sono le “grandi strategie”, possono tranquillamente restare nel loro conclave di San Martino: l’isola non si accorgerebbe minimamente della loro assenza.

Governare richiede idee, competenza e coraggio. Loro, per ora, hanno portato solo comunicati indignati e foto di gruppo. Ma per guidare la Sicilia serve ben altro, e, a giudicare dal ritiro spiritual-social, non sembrano ancora pronti a uscire dal seminato della vuota propaganda.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana commentando la conclusione dei lavori dei deputati dell’opposizione all’Ars.