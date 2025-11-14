14 Novembre 2025
Home [Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

Related Stories

Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

14 Novembre 2025
SICILIA, OPPOSIZIONI ARS PRONTE A GOVERNARE: MOZIONE DI SFIDUCIA A SCHIFANI

SICILIA, OPPOSIZIONI ARS PRONTE A GOVERNARE: MOZIONE DI SFIDUCIA A SCHIFANI

14 Novembre 2025
[Messina] Lipari. Da agosto fermi esami della formazione professionale. De Leo “Giovani bloccati dalla burocrazia”

[Messina] Lipari. Da agosto fermi esami della formazione professionale. De Leo “Giovani bloccati dalla burocrazia”

13 Novembre 2025

Leggi anche

IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

14 Novembre 2025
Montevago, alunni protagonisti della raccolta delle olive nei terreni comunali: olio donato alla mensa scolastica

Montevago, alunni protagonisti della raccolta delle olive nei terreni comunali: olio donato alla mensa scolastica

14 Novembre 2025
Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

14 Novembre 2025
[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

14 Novembre 2025