La Fondazione Banco Alimentare presenta ad Agrigento la “25^ “Colletta alimentare”
Il salone del Circolo dei Nobili, in via Atenea 307, ad Agrigento, in vista della venticinquesima “Colletta Alimentare”, promossa in tutta Italia, cura della “Fondazione Banco Alimentare”, ospita domani venerdì 7 novembre, alle ore 17.30, un incontro per presentare l’iniziativa.
A promuoverlo il Centro cultura contemporanea. Presenti il sindaco di Agrigento Francesco Micciché, l’assessore Marco Vullo, Assessore, il questore Tommaso Palumbo, e don Giuseppe Cumbo, vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento. A presentare l’iniziativa Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia e Marialuisa Zegretti, presidente dell’associazione “Omnia Labor APS”. Seguiranno alcune testimonianze sul valore solidaristico e sociale dell’iniziativa.
Anche ad Agrigento, infatti, ci saranno alcune decine di volontari impegnati a sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, e ad acquistare alimenti non deperibili per donarli alle persone in difficoltà.