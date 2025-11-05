«Questa mattina, in Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato, abbiamo approvato il disegno di legge recante modifiche all’art. 9 dello Statuto della Regione Siciliana in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l’ufficio di deputato regionale. È un passaggio di grande rilievo istituzionale, che rafforza i principi di trasparenza e correttezza nell’esercizio delle funzioni pubbliche. Contestualmente, è stato votato anche il mandato al relatore, il quale sarà in capo alla mia persona. Di conseguenza, sarò la relatrice ufficiale del provvedimento. Non nascondo che da siciliana, ciò non può che rendermi orgogliosa», dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

Il disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Gasparri e Malan, introduce il principio di incompatibilità tra i due incarichi e la conseguente sospensione temporanea del deputato nominato assessore, prevedendo inoltre che una successiva legge regionale disciplini lo status giuridico ed economico dell’assessore regionale sospeso dall’ufficio di deputato.

«È un intervento normativo atteso da tempo — conclude Ternullo — che mira a rendere più chiaro e coerente il rapporto tra funzioni legislative e funzioni di governo all’interno della Regione Siciliana, in linea con i migliori principi di equilibrio istituzionale e di distinzione dei ruoli».

Il provvedimento, dopo l’approvazione in I Commissione sarà ora calendarizzato in Aula dal Presidente del Senato per la discussione definitiva.